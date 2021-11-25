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25.11.2021 03:45
Рубрика: Происшествия

Мэрию Хабаровска раскритиковали за плохую уборку снега

Текст: Ольга Коваль

Прокуратура сочла работу коммунальщиков и дорожников по уборке снега в Хабаровске неэффективной. Службы оказались совершенно не готовы к ликвидации последствий снежного циклона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
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В понедельник на регион обрушился сильный снегопад, сопровождаемый порывистым ветром. Непогода оставила без света несколько поселков, нарушила автобусное сообщение между городами. Некоторые населенные пункты до сих пор остаются отрезанными от внешнего мира. В Хабаровске только за первые сутки выпало 70 процентов месячной нормы снега. Коммунальные службы сразу же были переведены на круглосуточный режим работы. К ним подключились чиновники, студенты и простые горожане. Однако этих усилий оказалось недостаточно.

"Сохраняющиеся с 22 ноября сложные погодные условия вскрыли неготовность дорожных и коммунальных служб к обеспечению эффективной работы по ликвидации последствий непогоды, что потребовало проведения проверок надзорным ведомством и принятия мер реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за ненадлежащей организации контроля за деятельностью муниципальных предприятий, отвечающих за содержание дорог и подготовку снегоуборочной техники, мэру Хабаровска Сергею Кравчуку внесено представление. От администрации потребовали принять исчерпывающие меры к исполнению своих обязанностей.

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