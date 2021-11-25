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25.11.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

В школах Биробиджана отменили занятия из-за снегопада

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба администрации Биробиджана Фото: Пресс-служба администрации Биробиджана
Фото: Пресс-служба администрации Биробиджана

Коммунальные службы Биробиджана продолжают расчистку улиц и дворов от снега. И если проезжую часть уже удалось убрать, то тротуары до сих пор завалены сугробами. В связи с этим городские власти приняли решение продлить вынужденные каникулы для учеников, сообщается на сайте городской администрации.

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"В настоящее время мы не можем обеспечить безопасность передвижения школьников, так как тротуары не везде почищены, поэтому принято решение 26 ноября отменить занятия во всех образовательных учреждениях", - приводятся в сообщении слова мэра Александра Головатого.

По его словам, сейчас все силы брошены на то, чтобы очистить от снега подъезды к школам и тротуары. Работы должны быть закончены до конца недели, чтобы с понедельника все ученики смогли сесть за парты.

Отмечается, что детсады и учреждения дополнительного образования продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, что биробиджанские школьники не учатся с начала этой недели, когда на область обрушился мощный циклон. Только за первые сутки в городе выпала полуторамесячная норма снега. Общественный транспорт был вынужден прекратить работу. Только сегодня улицы удалось расчистить, и автобусы вышли на маршруты.

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