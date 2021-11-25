В школах Биробиджана отменили занятия из-за снегопада

Коммунальные службы Биробиджана продолжают расчистку улиц и дворов от снега. И если проезжую часть уже удалось убрать, то тротуары до сих пор завалены сугробами. В связи с этим городские власти приняли решение продлить вынужденные каникулы для учеников, сообщается на сайте городской администрации.

"В настоящее время мы не можем обеспечить безопасность передвижения школьников, так как тротуары не везде почищены, поэтому принято решение 26 ноября отменить занятия во всех образовательных учреждениях", - приводятся в сообщении слова мэра Александра Головатого.

По его словам, сейчас все силы брошены на то, чтобы очистить от снега подъезды к школам и тротуары. Работы должны быть закончены до конца недели, чтобы с понедельника все ученики смогли сесть за парты.

Отмечается, что детсады и учреждения дополнительного образования продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, что биробиджанские школьники не учатся с начала этой недели, когда на область обрушился мощный циклон. Только за первые сутки в городе выпала полуторамесячная норма снега. Общественный транспорт был вынужден прекратить работу. Только сегодня улицы удалось расчистить, и автобусы вышли на маршруты.