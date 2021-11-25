В Татарстане выдадут QR-коды привитым первым компонентом

Жители Татарстана, вакцинированные первым компонентом или однокомпонентным препаратом, смогут получить QR-код для использования общественного транспорта. Соответствующие поправки в постановление о связанных с коронавирусом ограничениях приняли в правительстве республики.

Согласно документу, граждане, получившие первую дозу вакцины, смогут оформить цифровой сертификат, срок действия которого составляет 24 дня. Норма вступит в силу с 26 ноября. Кроме того, QR-код регионального образца начнут выдавать и военнослужащим, уволенным в запас и вакцинированным от COVID-19 по месту службы.

Напомним, с 22 ноября в Татарстане введены ограничения, по которым для проезда в общественном транспорта требуется QR-код о пройденной вакцинации или медицинском отводе. У граждан старше 60 лет, не переболевших в течение последних шести месяцев или не сделавших прививку, заблокированы транспортные карты.