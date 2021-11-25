Горняк рассказал, как смог спастись при взрыве на шахте "Листвяжная"

Кузбасский шахтер Михаил Поздняков рассказал о том, как ему удалось спастись во время аварии на шахте "Листвяжная".

Губернатор Сергей Цивилев посетил пострадавших при взрыве на "Листвяжной" в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Один из выживших шахтеров поделился с главой региона тем, что происходило в забое.

- Мы затаскивали ленточное полотно в настил, затем произошел резкий хлопок - и все, дальше ничего не видно: пыль, гарь. Кто смог, упали на бочку, чтобы включились самоспасатели. У меня получилось. - рассказал Михаил Поздняков. - Семь человек со мной вышло, а пятеро там остались. Те, кто работали в нашем звене. Остались рабочий, три проходчика и горный мастер.

Напомним, сегодня утром в шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. При аварии погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров до сих пор неизвестна.