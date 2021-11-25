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25.11.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе

Текст: Дмитрий Гончарук

Председатель Совета Федерации выразила соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву в связи с аварией на шахте "Листвяжная".

Фото: Мария Пименова/ТАСС
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"Глубоко опечалена известием о страшной аварии, произошедшей на шахте "Листвяжная". Безвременно оборвались жизни горняков, и это огромное горе для их родных и близких, коллег и товарищей. Прошу передать мои искренние соболезнования семьям погибших шахтеров. Разделяю их скорбь и тяжесть потери. Мужества им и душевных сил пережить невосполнимую утрату. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила Цивилеву. Ее текст приводит пресс-служба Совфеда.

На шахте "Листвяжная" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По предварительным данным, погибли 11 человек. По последним данным, спасатели не установили местоположение 35 человек, находящихся под землей.

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