Путин поручил помочь пострадавшим на шахте "Листвяжная"

"Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", - заметил Песков​​​.

Владимир Путин уже получил доклад губернатора Сергея Цивилева и поговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном, который по поручению главы государства вместе с главой Ростехнадзора вылетает в Кемерово. Также он указал организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

Президент в течение дня продолжит заниматься этой темой, принимать доклады по ситуации.