Медики рассказали о состоянии пострадавших на шахте в Кузбассе

Пострадавшие при взрыве на шахте "Листвяжная" горняки находятся в стабильном состоянии.

- Угрозы для их жизни нет, - сообщила ТАСС главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

По данным правительства Кузбасса, медицинская помощь понадобилась 49 пострадавшим горнякам. 38 из них были госпитализированы, остальные будут проходить лечение амбулаторно. Погибшими на данный момент числятся 11 человек, судьба еще 35 неизвестна.

Как уже сообщала "РГ", руководство шахты приняло решение начислить пострадавшим шахтерам дополнительные выплаты. Их размер будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.