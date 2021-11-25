Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram

Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит четыре протокола, составленный в отношении Tiktok и Telegram за неудаления запрещенного контента. Дела разделены поровну: два протокола составлены на Tiktok и два на Telegram.

Как напоминает РИА Новости, всего по аналогичным административным протоколам Telegram уже оштрафован на 42 миллиона рублей, а Tiktok - на 5,6 миллиона. Сегодня уже появилась информация, что судебные приставы приступили к взысканию миллионных штрафов с Telegram и Twitter.

Кстати, недавно Роскомнадзор опубликовал Перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. В список включены 13 организаций, которые владеют 22 информационными ресурсами. В ведомстве напоминают, что 1 июля был принят закон, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Нормы закона вступают в силу с 1 января 2022 года. Создание данных представительств в том числе упростит решение вопросов, связанных с привлечением компаний к ответственности за нарушение российского законодательства.