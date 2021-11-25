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25.11.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

УАЗ расширит экспорт в США: к "Патриоту" добавится "Пикап"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

На минувшем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach представила внедорожник 4x4 SUV - УАЗ "Патриот" с другими шильдиками. По словам импортёра, новинка вызвала огромный интерес у публики, и собрано заказов на 3.8 млн долларов. Подкрепить успех планируют премьерой УАЗ "Пикап".

Фото: скриншот с youtube.com
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"В марте 2022 года мы также намерены представить пикап 4x4 Pickup (название УАЗ "Пикап" под брендом Bremach для рынка США - прим. "РГ"). После этого планируем размещать заказы на производство автомобилей у Ульяновского автозавода для наших дилеров. Говорить о планах продаж пока преждевременно, но спрос говорит сам за себя", - пишет агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу "Соллерс Авто".

В США оформить заказа на покупку Bremach 4x4 SUV можно, заплатив депозит в размере 100 долларов. Цена на внедорожник - 26 405 долларов. Он имеет максимальное опциональное оснащение, доступное для российского внедорожника, оснащён стоковым 150-сильным мотором 2.7 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50.

УАЗ "Пикап" в экспортном варианте под брендом Bremach может получить название Brio или 4х4 Pickup. Стоимость автомобиля - 27 882 доллара.

#УАЗ