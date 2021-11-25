УАЗ расширит экспорт в США: к "Патриоту" добавится "Пикап"

На минувшем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach представила внедорожник 4x4 SUV - УАЗ "Патриот" с другими шильдиками. По словам импортёра, новинка вызвала огромный интерес у публики, и собрано заказов на 3.8 млн долларов. Подкрепить успех планируют премьерой УАЗ "Пикап".

"В марте 2022 года мы также намерены представить пикап 4x4 Pickup (название УАЗ "Пикап" под брендом Bremach для рынка США - прим. "РГ"). После этого планируем размещать заказы на производство автомобилей у Ульяновского автозавода для наших дилеров. Говорить о планах продаж пока преждевременно, но спрос говорит сам за себя", - пишет агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу "Соллерс Авто".

В США оформить заказа на покупку Bremach 4x4 SUV можно, заплатив депозит в размере 100 долларов. Цена на внедорожник - 26 405 долларов. Он имеет максимальное опциональное оснащение, доступное для российского внедорожника, оснащён стоковым 150-сильным мотором 2.7 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50.

УАЗ "Пикап" в экспортном варианте под брендом Bremach может получить название Brio или 4х4 Pickup. Стоимость автомобиля - 27 882 доллара.