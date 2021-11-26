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26.11.2021 13:58
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг сосредоточит поддержку автопрома на инновациях

Текст: Алексей Рыбин

Минпромторг сосредоточит свою поддержку на развитии инновационных направлений в автопроме. Об этом заявил заместитель министра Александр Морозов, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В планах министерства усиленно поддерживать такие направления как автоэлектроника, электро- и беспилотное движение и водородные технологии. По словам Морозова, поворот в сторону инноваций начнется со следующего года.

"Начиная с 2022 года ключевые меры государственной поддержки должны быть сконцентрированы, в первую очередь, на четырех направлениях - развитие и локализация автоэлектроники, развитие и локализация электродвижения, развитие и локализация беспилотных технологий и развитие и локализация водородных технологий", - пояснил министр.

Ранее в Минпромторге приняли решение ужесточить контроль над локализацией в автопроме. Ведомство теперь намерено самостоятельно определять, какие автомобили относить к произведенным в России, а не довольствоваться данными от производителей.