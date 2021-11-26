О чем просят белорусы Деда Мороза

В заповедных просторах Беловежской пущи в компании веселого зверья, включая и зубров - степенных хранителей минувших веков, вот уже почти двадцать лет дожидается встречи новогодних сюрпризов бодрый и жизнерадостный Дед Мороз.

Хозяин сказочной усадьбы круглый год не меняет своей прописки, гостеприимно встречая и в конце ноября любознательных посетителей, а между делом успевает ежедневно отвечать на сотни писем из различных уголков планеты.

А на вопрос местных репортеров, почему сделал выбор на здешних просторах, пояснил, что "именно здесь начинает свой путь светлый праздник Нового года, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси". Это и подтолкнуло весельчака к мысли объявить Беловежскую пущу столицей праздничного веселья.

Кстати, в ознаменование этого здесь несколько лет назад появился и первый в мире памятный знак Новому году. Тогда вместе с хозяином поместья скульптурную композицию открывали Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери - Стужа, Вьюга и Метелица. Вот и сейчас Дед Мороз с нетерпением ожидает первых декабрьских дней, когда к нему в поместье возвращается внучка Снегурочка со своими подружками. По этому поводу 4 декабря они совместно устроят грандиозное торжество, имя которому - "Беловежская сказка".

Зачарованных зимней красотой гостей будет встречать парад-алле оркестра сказочных персонажей, фаер-шоу и фестивали творчества и анимационных программ. А кульминацией фестиваля в Беловежской пуще станет церемония зажжения огней на новогодней елке. "Думаю, что никто голодным и невеселым от нас не уедет. Приезжайте, будем рады видеть всех гостей. Постараюсь загаданные в этот день желания исполнить к Новому году", - добавил Дед Мороз и рассказал репортерам БЕЛТА, какие желания просят исполнить его корреспонденты.

Ведь хотя почтальоны все чаще горюют о том, что писем в конвертах становится все меньше, в отделении связи в Беловежской пуще, куда стекается вся переписка неуемного фантазера, он без работы не сидит ни одного дня в году. Ему приходится чуть ли не ежедневно вскрывать около 50 разноцветных конвертов. А всего почтовая сумка белорусского волшебника лесных урочищ хранит около двадцати тысяч писем, которые ему ежегодно присылают жители разных стран.

Во-первых, уточнил он, "дети в основном просят игрушки и гаджеты". Правда, не все обращаются к нему с подобными просьбами. Бывают у людей и сложные жизненные ситуации, просят помочь. "В письмах желают здоровья близким. Кто-то просит о новой работе, чтобы вернулись папа или мама, любимый человек. Студенты традиционно часто пишут об удачной зимней сессии. В общем, люди обращаются с вполне насущными проблемами".