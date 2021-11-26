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26.11.2021 09:30
Рубрика: Экономика

ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены в одном из регионов

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба потребовала от торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" снизить цены на продукты питания в некоторых муниципальных районах Курской области. По мнению надзорного ведомства, компании завысив цены на товары, воспользовавшись своим доминирующим положением на рынке.

Фото: Геннадий Аносов/ РГ
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах

"Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - отметили в ФАС.

Торговые сети должны устранить нарушения в течение 10 дней.

Ранее "РГ" писала о ситуации в Подмосковье, где ФАС выдала торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" предупреждение с требованием снизить цены на продукты. Во время проверки выяснилось, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены. В некоторых муниципальных образованиях стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали. В результате обе торговые сети исполнили предписание.

Продолжаются проверки и на федеральном уровне. Так, в середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

В регионах Экономика Товары и цены Правительство ФАС Компании Торговля Магнит Компании Торговля X5 Retail Group Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Цены на продукты

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