Крупную партию наркотиков нашли у устроившего погоню на МКАД водителя

В салоне автомобиля BMW, водитель которого спровоцировал полицейскую погоню со стрельбой на МКАД, нашли наркотики, сообщает телеканал "Москва 24".

Полиция погналась за машиной после того, как ее водитель не остановился по требованию инспекторов. Пытаясь оторваться от преследования, нарушитель протаранил несколько других автомобилей, один из которых воспламенился и сгорел.

В результате погони водитель, являющийся, предположительно, наркокурьером, получил пулевое ранение и был госпитализирован, а в управляемом им автомобиле были обнаружены подозрительные свертки в большом черном пакете. По предварительным данным, в них находилась крупная партия запрещенного вещества мефедрон. Точные выводы будут сделаны после экспертизы.