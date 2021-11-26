В Приамурье у посетителей строймагазинов попросят предъявить QR-код

Власти Амурской области решили отсрочить введение системы QR-кодов в банках и микрофинансовых организациях. Заработает она 15 декабря, а не 1-го, как было запланировано.

Тогда же это нововведение распространится на ряд крупных строительных магазинов в областном центре, городское управление соцзащиты и некоторые административно-деловые центры. Посетить их можно будет с QR-кодом, ПЦР-тестом или бумажным сертификатом о вакцинации.

Подобную меру также ввели в Бурейском районе области. "Допуск в торговые центры, музеи, библиотеки, кинотеатры, спортзалы и другие заведения на территории Бурейского муниципального округа с 1 декабря будет возможен при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста либо бумажного сертификата о вакцинации", - сообщается на сайте правительства Приамурья.

Отметим, что Благовещенск первым на Дальнем Востоке ввел QR-коды для входа в общественные места: с 18 октября - в заведения общепита, с 1 ноября - для 17 крупных торговых центров.