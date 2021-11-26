Бастрыкин забрал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Москву

Накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Они, по версии следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло "газодинамическое явление", началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели людей.

А еще следствием "усматриваются признаки халатности" в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Они, по мнению следствия, "ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте". Уже установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

На месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

В настоящее время продолжаются следственные действия с участием фигурантов уголовного дела, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы, анализируется изъятая документация, данные на электронных носителях, которые могут иметь значение для расследования.

В СК пообещали, что следователи центрального аппарата "учтут и тщательно проанализируют все представленные горняками сведения". Делать выводы о причинах произошедшего можно будет лишь после тщательного анализа всех имеющихся данных, в том числе результатов экспертиз.

"Как известно, подобные трагедии ранее уже происходили на шахтах Кемеровской области и других регионов. Ценой этих ошибок всегда являются человеческие жизни. К сожалению, их негативные последствия не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах, и в том числе должностных лиц, которые осуществляют контроль и надзор за их деятельностью. Следственный комитет намерен установить не только фактические обстоятельства, но и более масштабные причины, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировал трагедию", - сказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.