Погибших в Кемерово горноспасателей наградят орденами

Врио главы МЧС России Александр Чуприян, который в четверг сам прибыл на место происшествия в Кузбасс, выразил соболезнования родным и близким погибших.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. В этот момент там находились 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. Еще 46 шахтеров и пять спасателей погибли.

"Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - заявил Чуприян.

Список погибших спасателей :