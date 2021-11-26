Погибших в Кемерово горноспасателей наградят орденами

Врио главы МЧС России Александр Чуприян, который в четверг сам прибыл на место происшествия в Кузбасс, выразил соболезнования родным и близким погибших.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. В этот момент там находились 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. Еще 46 шахтеров и пять спасателей погибли.
"Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - заявил Чуприян.
Список погибших спасателей:
- Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.
- Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда, 53 года, на службе с 1994 года. Остались жена и две дочери.
- Земцев Евгений Викторович, респираторщик, 44 года, на службе с 2015 года. Остались жена и сын.
- Назаров Андрей Викторович, респираторщик, 56 лет, на службе с 2011 года. Остались жена и дочь.
- Аникин Александр Константинович, респираторщик, 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.