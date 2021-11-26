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26.11.2021 10:35
Рубрика: Власть

Погибших в Кемерово горноспасателей наградят орденами

Текст: Тимофей Борисов
Тела погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность. Известно, что помимо шахтеров погибли и пятеро спасателей. Все они посмертно будут награждены орденами Мужества, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян, который в четверг сам прибыл на место происшествия в Кузбасс, выразил соболезнования родным и близким погибших.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. В этот момент там находились 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. Еще 46 шахтеров и пять спасателей погибли.

"Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - заявил Чуприян.

Список погибших спасателей:

  1. Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.
  2. Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда, 53 года, на службе с 1994 года. Остались жена и две дочери.
  3. Земцев Евгений Викторович, респираторщик, 44 года, на службе с 2015 года. Остались жена и сын.
  4. Назаров Андрей Викторович, респираторщик, 56 лет, на службе с 2011 года. Остались жена и дочь.
  5. Аникин Александр Константинович, респираторщик, 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.
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