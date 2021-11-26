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26.11.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Пробы воздуха показали, что ситуация на шахте "Листвяжная" ухудшается

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

По оценке специалистов МЧС, ситуация на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где произошла авария, будет ухудшаться. Как переедет ТАСС, об этом заявил врио главы ведомства Александр Чуприян.
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По его словам, находившиеся в шахте отделения вышли на поверхность с пробами, которые в данный момент анализируют специалисты. Первичные данные показывают, что ситуация может осложниться. Тем временем на территорию шахты доставлена буровая машина, которая в ближайшее время начнет бурение на месте взрыва.

Через скважину, которую должна пробурить установка, будет подаваться инертная пена, участок, где произошел хлопок, будет охлаждаться. Как отметил Александр Чуприян, ЧП случилось во время пересменки, точные причины трагедии будут установлены в ходе следствия. В результате взрыва погиб 51 человек.

- Мы сегодня общались с семьями погибших. Это тяжелейшее мероприятие - отвечать на эти вопросы, не потому что мы не знаем, а потому что все подпитаны надеждой, что что-то еще можно сделать, - рассказал врио руководителя МЧС. - И одна из главных просьб - это все-таки поднять тела наверх. Поэтому эта задача стоит перед нами, мы это осознаем и будем стараться все это выполнить.

На данный момент спасателей внутри шахты нет, все они вышли на поверхность. Помимо забора проб, их задачей было сократить приток воздуха и изучить состояние металлоконструкций.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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