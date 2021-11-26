В России начался выпуск обновленного Kia Cerato

Серийное производство обновленной модели Kia Cerato по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, запустили на калининградском заводе "Автотор".

Новый Cerato стал первой моделью корейского концерна на российском рынке, оснащенной заводским комплексом телематики Kia Connect. Самый современный набор систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise может включать, в зависимости от комплектации, до одиннадцати электронных систем и ассистентов, облегчающих управление.

Во всех комплектациях обновленного седана устанавливается новая мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и беспроводной поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют использовать и сервисы "Яндекс".

Kia Cerato на заводе "Автотор" выпускают с 2012 года. Как сообщили в пресс-службе предприятия, для подготовки серийного производства обновленной модели по полному циклу здесь провели масштабную модернизацию, запущена линия сварки кузовов, программного обеспечения для станков и сварочного оборудования с программным управлением.

В России обновленный Cerato доступен в шести комплектациях и 12 вариантах сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии. Модель предлагается с двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей 1,6 л и 2,0 л. Автомобили с моторами 1,6 л могут оснащаться как механической, так и автоматической шестиступенчатой трансмиссией, двигатель 2,0 агрегатируется только с шестиступенчатой АКП.

Cerato предлагается от 1 434 900 рублей. "РГ" уже протестировала обновленный седан.