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26.11.2021 19:52
Рубрика: Общество

На Кубани девочке с "маской Бэтмена" провели внеплановую операцию

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В краснодарской клинике провели внеплановую операцию Луне Феннер, известной как девочка с "маской Бэтмена". Об этом сообщил исполнительный директор медцентра Андрей Алексуткин.

Фото: iStock
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Лицо двухлетней Луны заживает после операции тяжело и планировалось, что до конца декабря девочка пройдет еще курс инъекций для рассасывания шрамов. Но врачи заметили неожиданное осложнение и провели ей новую операцию, которая не была запланирована.

- В процессе заживления тканей кожи образовалась пеогенная гранулема - это такое доброкачественное новообразование кожи или слизистых оболочек, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор краснодарской клиники фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. - Такое иногда случается. Новообразование удалили и сейчас все в порядке, Луна чувствует себя хорошо. Ждем дальнейшего заживления тканей, чтобы сделать инъекции по рассасыванию келоидных рубцов.

В клинике также добавили, что обратно в США Луна и ее мать Кэрол планируют уехать в середине декабря.

Пока же мама девочки на своей страничке в Instagram опубликовала сообщение, прокомментировав незапланированное оперативное вмешательство врачей: "Луне сделали еще одну операцию на брови, пока не появились признаки инфекции. Предполагалось, что это будет что-то маленькое, но доктору не понравился "аспект", и он решил сделать новую пересадку, чтобы избежать нового рака. Все в порядке? Посмотрите сами".

На видео, прикрепленном к сообщению, Луна Феннер прыгает и веселится, но вся ее голова в бинтах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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