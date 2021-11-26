Синоптик объяснил, откуда придет аномальное тепло в центр России

Синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец объяснил, откуда в конце ноября придет аномальное тепло в центр России. По его словам, повышение температуры будет спровоцировано "теплым дыханием Атлантики" и "из восточного Средиземноморья".

Как объяснил специалист, средняя температура осени в Центральной России в этом году и так чуть выше, чем обычно.

"К концу месяца теплое дыхание Атлантики, которые мы ощущаем, будет усиливаться юго-западной струей в тропосфере из восточного Средиземноморья и температурный фон окажется теплее нормы на 8-10 градусов. Оттепель будет нарастать и 30 ноября выйдет на температурный пик, когда столбики термометров в Москве будут колебаться от +4 до +6, а в центральной России от +2 до +7 градусов", - рассказал синоптик в эфире "Вести FM".

По словам Тишковца, 30 ноября, возможно, будут даже побиты дневные и ночные рекорды температур, а они держатся уже много лет - самая теплая ночь в столице в этот день наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали +4,4 градуса, а самый теплый день случился в 1974 году - тогда термометр показал +5,8.

Ранее о потеплении в центре и на юге России рассказали и в Гидрометцентре. Также синоптики спрогнозировали, что повышение температуры будет сопровождаться обложными дождями и мощным понижением атмосферного давления.