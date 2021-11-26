В Jeep рассказали о новинках для России

Компания FCA Rus рассказала "Российской газете" о новинках, которые появятся в России в будущем году.

Так, с февраля будет доступен Jeep Wrangler 2022 модельного года. Обновленный Compass ожидается в мае-июне, а новые Grand Cherokee и Grand Cherokee L (пяти и семиместные версии) доберутся до нашего рынка в конце второго или в начале третьего квартала.

Кроме того, у Fiat Ducato появится новый мотор и специальная версия. Это произойдет в июле 2022 года.

Новый Grand Cherokee был представлен в январе этого года. В основу конструкции внедорожника легла платформа FCA Giorgio, подвески независимые, задняя - многорычажная. Предыдущий Grand Cherokee, напомним, опирается на модифицированную платформу Mercedes-Benz ML-Class поколения W166 образца 2011 года, это наследие альянса DaimlerChrysler, существовавшего до 2007-го.

При этом гамму двигателей новый Grand Cherokee унаследовал от предшественника - 3,6-литровый бензиновый Pentastar V6 мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 349 Нм, а также 5,7-литровый Hemi V8 с показателями 357 л.с. и 529 Нм. Оба пользуются заслуженной репутацией в Америке: Hemi производится с 2002 года, Pentastar - с 2011-го. Коробка передач единственно возможная - 8-диапазонный "автомат".

"Короткий" Grand Cherokee дебютировал в сентябре. Салон такого Grand Cherokee унифицирован с Grand Cherokee L с поправкой на изгибы дверных подлокотников и центральной консоли, которые получились в силу компактных размеров более рублеными.

Цифровая приборная панель 10.25 дюйма и мультимедиа с тачскрином 8.4 дюйма входят в стандартное оснащение модели, в топовых версиях диагональ экрана ММС увеличена до 10.1 дюйма, свои экраны есть у задних пассажиров, а также у переднего - его размер составляет 10.25 дюйма, и такой опции пока нет у "длинной" версии внедорожника.

По предварительной информации, в России появятся бензиновые двигатели: атмосферная "шестёрка" 3.6 литра мощностью 286 л.с. и "турбочетвёрка" 2.0 литра мощностью 268 л.с., также до нас доберется гибрид, но ждать его появления не стоит раньше 2023 года.

Фото: Пресс-служба Jeep.