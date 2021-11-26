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26.11.2021 15:39
Рубрика: Экономика

В РСТ оценили возможность закрытия авиасообщения со странами юга Африки

Текст: Евгений Гайва
Решение о приостановке авиасообщения с ЮАР будет принимать оперштаб, но это вряд ли повлияет на рынок, так как авиасообщение со странами юга Африки у России отсутствует. Об этом заявил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Только оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в который входят представители Минздрава, Роспотребнадзора, уполномочен принимать решения по каким-либо ограничениям. Никакой информации по этому вопросу на данный момент нет", - сказал Горин.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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При этом, появившаяся информация в СМИ не несет никаких решений или рекомендаций, отметил он.

Если опершабом и будет принято какое-то решение, вряд ли как то скажется на общей ситуации. "У России нет регулярного воздушного сообщения с этими странами. Чтобы что-то закрыть, сначала нужно это открыть", - сказал Горин.

В Росавиации "РГ" также пояснили, что не рассматривают вопросы о приостановлении авиасообщения, так как они относятся к компетенции оперштаба.

Россия возобновила прямое авиасообщение с ЮАР с 5 октября 2021 года. Однако прямых рейсов в эту страну из России не было и до пандемии. Туристы выезжали туда стыковочными рейсами, а турпоток исчислялся сотнями человек. С другими странами юга Африки авиасообщение не возобновлено.

Ранее стало известно, что британское правительство приняло решение вечером 25 ноября приостановить воздушное сообщение с шестью странами Африки: ЮАР, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Лесото и Эсватини из-за выявленных в ЮАР и Ботсване нового штамма коронавируса B.1.1.529. Этот штамм, по данным предварительных исследований, обладает повышенной степенью мутации. Также полеты в страны Южной Африки приостановили Израиль, Франция.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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