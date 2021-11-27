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Рубрика: В мире

Байден призвал к более глобальной вакцинации от COVID-19

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Пандемия не закончится, пока вакцинная не будет глобальной. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя новости о появлении нового варианта коронавируса B.1.1.529.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Американский лидер также призвал страны отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины, чтобы их могли производить по всему миру.

"Я выступил в поддержку этого в апреле, сегодняшняя новость подчеркивает важность того, чтобы это было сделано быстро", - цитирует политика ТАСС.

Ранее к приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он неоднократно обращал внимание на острую нехватку таких препаратов в мире, что приводит к опасным мутациям SARS-CoV-2.

Напомним, новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен 9 ноября на территории ЮАР. Этот вариант, получивший название омикрон, содержит свыше 30 мутаций. Специалисты предполагают, что он легче передается от человека человеку.

В России новый штамм пока не обнаружен. И наши ученые еще не получили образец вируса.

В мире США Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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