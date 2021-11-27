Гинцбург рассказал о самочувствии привитых назальной вакциной детей

Назальной вакциной от COVID-19 привили уже несколько несовершеннолетних. Речь идет о детях сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "И никаких негативных последствий у них не было. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", - сказал директор центра Александр Гинцбург.

Ранее ученый говорил об отсутствии побочных эффектов у новой вакцины. Прививаться ей нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже, но данный вопрос еще предстоит изучить. "Никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - цитирует Гицбурга РИА Новости.

В то же время подчеркивается, что работа над назальной вакциной "Спутник V" в Центре имени Гамалеи продолжается. "В рамках таких клинических исследований, в рамках такого протокола мы и поймем, насколько эффективен такой подход при защите разных когорт людей", - заявил заместитель директора НИЦЭМ Денис Логунов.

Стоит напомнить, инъекционная форма вакцины "Спутник V" создает защиту в кровяном русле, то есть формирует более масштабный иммунный ответ, а назальная является местной - это дополнительный барьер на пути SARS-CoV-2 в носоглотке.