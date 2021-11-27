Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России

Теперь при расчете показателя "уровня бедности" в России вместо прожиточного минимума власти будут использовать "границу бедности". При этом введение понятия "граница бедности" не повлияет на назначение мер соцподдержки.

Об этом говорится в сообщении Минтруда РФ, комментирующем недавнее постановление правительства. Начальное значение "границы бедности" установят на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, его будут ежеквартально увеличивать на уровень инфляции.

"С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В основе их расчета не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Начиная с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее - ежеквартально. Это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками. С учетом этого принято решение о введении нового показателя - "граница бедности", который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности", - объяснили в Минтруде.

Для назначения различных мер социальной поддержки, например, пособий, по-прежнему будет использоваться уровень прожиточного минимума, а не "граница бедности": если доходы граждан окажутся ниже прожиточного минимума, то им назначат пособие. Размер выплат также будет зависеть от прожиточного минимума, заключили в Минтруде.

Ранее стало известно, что при оценке уровня нуждаемости семьи власти будут учитывать доходы членов домохозяйства от выигрышей в рискованных играх, например, в лотерее и на тотализаторе.