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27.11.2021 11:45
Рубрика: Культура

"Российская газета" открыла в Новгороде выставку Павлика Лемтыбожа

Текст: Инесса Доценко
В Великом Новгороде открылась художественная выставка "Павлик Лемтыбож. Изречения и Максимы".

Имя этого известного художника, писателя, члена Санкт-Петербургского творческого союза художников и художественной секты "КОЛХУИ" ("Колдовские художники"), уже знакомо любителям искусства Великого Новгорода. Несколько его картин выставлялись в Новгородском центре современного искусства в числе работ художников петербургской галереи "Свиное рыло". Однако в таком объеме работы Лемтыбожа представлены здесь впервые.

По словам руководителя Новгородского центра современного искусства Сергея Пухачева, вернисаж вряд ли бы состоялся, если бы не "Российская газета". Нынешним летом в Петербургской редакции "РГ" прошла выставка одного дня "Павлик Лемтыбож. Изречения и Максимы", зрителями которой стали художники, музыканты, журналисты, руководители СМИ, друзья и партнеры газеты.

- Картины Павла не раз выставлялись и в России, и за рубежом, но рисунки впервые показала зрителям именно "Российская газета", - отметила, открывая вернисаж, PR-директор Северо-Западного филиала "РГ" Оксана Мишенко. - Летом выставка действительно работала всего один день, зато возникла идея показать ее в других городах. И сегодня мы представляем ее расширенный вариант новгородским зрителям.

Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем
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По признанию Сергея Пухачева, экспозиция удачно вписалась в атмосферу Центра современного искусства. В том числе и потому, что Павлик Лемтыбож по-особенному умеет выхватить из современной действительности ее наиболее типичные черты и явления.

Выставка, на которой представлено 70 рисунков и несколько живописных полотен Павлика Лемтыбожа, собрала множество зрителей. Они не только увидели и оценили рисунки художника, но и пообщались с самим автором. И хотя тот считает, что художник должен рисовать, а не говорить, диалог оказался живым и интересным для всех.

- Искусство, представленное сегодня на выставке, обычно очень нравится зрителю, - сказал председатель Комитета культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода Константин Хиврич. - В интернете оно вызывает интерес и собирает лайки. Но очень важно, что эти картины существуют и в реальности, а значит куда более долговечны, чем работы, живущие несколько мгновений в Инстаграме.

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Автор идеи и главный инициатор выставки, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская не смогла присутствовать на церемонии открытия, поскольку в это время принимала участие в работе Международного кинофестиваля "Северный характер" в Мурманске. Однако современные технологии позволили ей не пропустить это событие. Она обратилась к гостям с экрана:

- К сожалению, я не смогла приехать на открытие выставки моего друга Павла Лемтыбожа, но впереди целый месяц ее работы в Великом Новгороде. Так что все, кто как и я, не попал на вернисаж, еще успеют посмотреть замечательные рисунки и, как и я, точно влюбятся в его чудесные, тонкие, трогательные и всегда мудрые тексты в стихах и прозе. Когда мы придумывали концепцию выставки, Павел сформулировал ее с присущим ему юмором: любовь, добро и ха-ха-ха. В этих рисунках действительно - и добро, и нежность, и любовь, размышления о смысле жизни и взаимоотношениях с большим и сложным миром вокруг.

Сама экспозиция внесла очень легкую ноту в энергетику выставочного зала Центра современного искусства. Зрители с удовольствием переходили от одного экспоната к другому, остроумно и по-доброму комментировали персонажей рисунков, а в финале даже устроили небольшой вокальный концерт, ведь творчество - дело вдохновляющее.

Справка "РГ"

Павел Лемтыбож - художник, автор пяти книг стихов и короткой прозы. Книги "Теоремы" (2016) и "НекоМлекоМолоко" (2019) на Всероссийском конкурсе "Образ книги" были удостоены дипломов в номинации "Авторская книга".

В 2018 году Павел Лемтыбож принимал участие в создании экспозиции "Капеллы Марксизма", которая была представлена в зале Бенуа Русского музея.

Выставка "Павлик Лемтыбож. Изречения и Максимы" будет работать в Новгородском центре современного искусства (ул. Большая Московская, д. 37/9) до 26 декабря 2021 года.

График работы выставки: среда-воскресенье - с 11.00 до 19.00; понедельник, вторник - выходные дни.

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