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28.11.2021 16:54
Рубрика: В мире

Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды

Текст: Анастасия Селиванова

У 61 из 624 пассажиров двух самолетов, которые прибыли в Нидерланды из ЮАР 26 ноября, по итогам лабораторных тестов обнаружили коронавирус. Из них у 13 человек подтвержден штамм омикрон.

В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон"

Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов. Предполагается, что число инфицированных омикроном в этом самолете будет больше, так как часть образцов все еще исследуют.

На данный момент случаи заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса обнаружены в Дании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Чехии и, вероятно, Франции. Также подтверждены случаи заражения в Израиле и Гонконге. Все заразившиеся были на юге Африки в течение последней недели.

На данный момент неизвестно, насколько опасен штамм омикрон, так как в ЮАР, где он впервые был обнаружен, менее 6% населения - пожилые, которые входят в одну из главных групп риска по тяжести протекания ковида. Врач из ЮАР Анжелика Кутзи заявила, что болеют в основном молодые люди и дети, симптомы нетипичные, но легкие.

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