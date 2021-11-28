Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона

Эффективность российской однокомпонентной вакцины "ЭпиВакКорона" против нового южноафриканского омикрон-штамма коронавируса может быть сопоставима с эффективностью против агрессивного штамма дельта. Такое мнение высказал разработчик вакцины Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

По мнению центра, омикрон-штамм, который отнесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка, что "действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения". По оценкам "Вектора", для ряда мутаций у нового штамма "также показана роль в уклонении от иммунного ответа".

Как писала ранее "РГ", Центр Гамалеи, разработчик другой отечественной вакцины - "Спутник V", предварительно оценил эффективность своей вакцины против омикрон-штамма как хорошую. Глава центра Александр Гинцбург считает, что двухкомпонентный вариант дает выработку широкого спектра антител, что автоматически повышает шансы на способность "Спутника V" противостоять омикрону.

На данный момент наибольшее число зараженных приходится на одну из провинций ЮАР, однако единичные случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. ВОЗ предупредила, что она изучение нового штамма уйдет около трех недель, пока же наблюдения медиков за инфицированными говорит о высокой заразности штамма, но легкой переносимости.