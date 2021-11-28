Новости

Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Градского 14:20
Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении 14:02
Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2" 13:56
В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру 13:28
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала 13:27
В Шереметьево экстренно сел Boeing из Доминиканы 13:17
Выживший при аварии в шахте "Листвяжной" спасатель вернется к работе 13:17
Марина Хлебникова начала самостоятельно дышать 13:11
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского 13:10
В Канаде предложили ужесточить наказание за протесты против вакцинации 12:58
В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах 12:56
Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19 11:50
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США 11:32
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 11:21
Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек 11:04
Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 14:28
Рубрика: Экономика

Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона

Текст: Анастасия Селиванова

Эффективность российской однокомпонентной вакцины "ЭпиВакКорона" против нового южноафриканского омикрон-штамма коронавируса может быть сопоставима с эффективностью против агрессивного штамма дельта. Такое мнение высказал разработчик вакцины Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса

По мнению центра, омикрон-штамм, который отнесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка, что "действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения". По оценкам "Вектора", для ряда мутаций у нового штамма "также показана роль в уклонении от иммунного ответа".

Как писала ранее "РГ", Центр Гамалеи, разработчик другой отечественной вакцины - "Спутник V", предварительно оценил эффективность своей вакцины против омикрон-штамма как хорошую. Глава центра Александр Гинцбург считает, что двухкомпонентный вариант дает выработку широкого спектра антител, что автоматически повышает шансы на способность "Спутника V" противостоять омикрону.

На данный момент наибольшее число зараженных приходится на одну из провинций ЮАР, однако единичные случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. ВОЗ предупредила, что она изучение нового штамма уйдет около трех недель, пока же наблюдения медиков за инфицированными говорит о высокой заразности штамма, но легкой переносимости.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре