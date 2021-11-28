Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек

Погибший горный мастер одного из участков шахты "Листвяжная" - 48-летний Геннадий Белошкурский - после взрыва спас не менее 10 своих коллег. Он мог выбраться из шахты, но вместо этого направился помогать потерявшим сознание сотрудникам, сообщает ТАСС со ссылкой на работника шахты.

По словам собеседника агентства, Геннадий сразу после взрыва мог спастись, но увидев потерявших сознание коллег, начал приводить их в чувство и поднимать. Ему удалось таким образом спасти не менее 10 человек - они смогли выбраться. Среди пострадавших был молодой сотрудник, который недавно начал работу на шахте. У него не было самоспасателя, и горный мастер отдал ему свой. В результате Белошкурский погиб.

По мнению шахтера, он погиб из-за того, что слишком много времени провел в выработке с высокой концентрацией оксида углерода, организуя эвакуацию. В результате, сумев спасти коллег, сам потерял сознание и погиб. В минувшую субботу его тело было поднято на поверхность горноспасателями.

Всего в момент аварии под землей находились 285 шахтеров. Погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 76 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.