Новости

Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
Мясников спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим штаммом уже зимой 17:43
Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы 17:31
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей 17:18
В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" 17:06
Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды 16:54
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России 16:52
Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной 16:42
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского 16:30
Вышел новый тизер сериала по "Звездным войнам" "Книга Бобы Фетта" 16:15
Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ 16:02
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" 16:02
Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 17:06
Рубрика: Общество

В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне"

Текст: Юлия Потапова

Храм в кузбасском городе Гурьевске в память о местных жителях, которые погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", освятил Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Патриарх Кирилл прилетел в Орел и освятил храм при Академии ФСО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дьякона, руководителя информационного отдела Кемеровской епархии Вячеслава Ланского, храм построили по просьбе родственницы двух жертв трагедии, похороненных в Гурьевске. Владыка дал свое благословение, просьбу поддержал и губернатор области Сергей Цивилев.

Новая белокаменная церковь напоминает своим внешним обликом Афонский храм в Москве. Материалы для строительства пожертвовали местные предприниматели.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, включая 37 детей, и еще 147 человек пострадали. Комплекс зданий ТРЦ после пожара был снесен, на его месте разбили парк с православной часовней. После трагедии возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали 15 человек. Среди них бывший начальник кузбасского главка МЧС Александр Мамонтов, экс-глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и представители компании, которая обслуживала там пожарную сигнализацию. В ноябре Заводской районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении восьми фигурантов первого уголовного дела о пожаре, назначив им в качестве наказания реальные сроки заключения - от пяти до 14 лет в колонии общего режима.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"