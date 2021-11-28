В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне"

Храм в кузбасском городе Гурьевске в память о местных жителях, которые погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", освятил Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дьякона, руководителя информационного отдела Кемеровской епархии Вячеслава Ланского, храм построили по просьбе родственницы двух жертв трагедии, похороненных в Гурьевске. Владыка дал свое благословение, просьбу поддержал и губернатор области Сергей Цивилев.

Новая белокаменная церковь напоминает своим внешним обликом Афонский храм в Москве. Материалы для строительства пожертвовали местные предприниматели.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, включая 37 детей, и еще 147 человек пострадали. Комплекс зданий ТРЦ после пожара был снесен, на его месте разбили парк с православной часовней. После трагедии возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали 15 человек. Среди них бывший начальник кузбасского главка МЧС Александр Мамонтов, экс-глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и представители компании, которая обслуживала там пожарную сигнализацию. В ноябре Заводской районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении восьми фигурантов первого уголовного дела о пожаре, назначив им в качестве наказания реальные сроки заключения - от пяти до 14 лет в колонии общего режима.