В Калмыкии ограничения по COVID-19 продлили до 23 января 2022 года

Власти Калмыкии продлили режим коронавирусных ограничений до 23 января 2022 года. Соответствующее решение принято региональным операштабом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Ранее режим ограничений действовал до 28 ноября текущего года. На территории региона сохраняется запрет на проведение культурно-зрелищных, деловых и иных массовых мероприятий. Исключение составляют театральные представления и концерты в залах с заполняемостью не более 70 процентов от вместимости площадки. Кроме того, у зрителей должен быть QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Также сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Кроме того, жителям старше 60 лет рекомендована самоизоляция.

Также с 1 декабря система QR-кодов будет введена для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. С 20 октября в регионе введена обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет, работников сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта и правоохранителей. Прививки также должны сделать студенты вузов и ссузов.

За минувшие сутки в республике выявили 28 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии зарегистрировано 33 404 случая заражения. Выздоровели 31 771 человек. Умерли 693 пациента.