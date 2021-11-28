Сергею Нарышкину вручили премию Даниила Гранина

В Государственном Кремлевском дворце состоялось чествование лауреатов VII Всероссийской премии "За верность науке".

Среди новых номинаций Года науки и технологий - специальная премия имени Даниила Гранина которую вручили председателю Российского исторического общества (РИО) Сергею Нарышкину, редактору коллективного труда "Сто лет службы внешней разведки". "В сборнике собраны документы, большиство из которых опубликованы впервые, - сказал он, благодаря за награду. - Пожалуй, наиболее яркие их страницы связаны с советским ядерным проектом. Тогда в 40-е годы прошлого века советские ученые и советские равзведчики, работая плечом к плечу, обеспечивали ядерный паритет между двумя ядерными державами, Советским Союзом и США. И по сути, спасли мир от ядерной войны".

Глава РИО также рассказал, что ему посчастливилось знать Даниила Гранина, и назвал писателя настоящим интеллигентом, мудрым и принципиальным, который своей увлеченностью наукой мог зажечь любого.

апомним, что конкурс проводится с 2015 года. Участниками его становились журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.

Как рассказал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, в этом году заявок на участие в конкурсе было подано в два раза больше, чем в прошлом - 744. "Больше половины заявок из регионов, и это принципиально важно, потому что одна из задач, которую поставил перед нами президент - развитие науки и образования, в том числе высшего, в субъектах федерации. Конкурс вышел на новый уровень, мы чествуем победителей в Кремле, - подчеркнул Фальков.

Министр сообщил, что в конкурсе - 15 номинаций. Среди них лучшие программы на радио и телевидении, лучший онлайн-проект и периодическое издание о науке.

Так лучшей на телевидении в этом году признана программа "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" телеканала "Россия - Культура". Приз победителю - президенту национального исследовательского центра "Курчатовский институт", вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наука - это будущее, - резюмировал ректор МГУ Виктор Садовничий, получая специальную номинацию "Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации" - Год науки и технологий в Московском университете. МГУ имени М.В. Ломоносова, - И от того, как мы будем учить своих детей, такой и будет наша жизнь".

В этом году появились и совершенно новые, специальные номинации: посвященная Даниилу Гранину и в защиту исторической правды. Награду в последней получил исторический лонгрид "Поколение Д". "Защита историчской правды является важнейшей задачей государства. И от ее решения зависит будущее России", - сказал Сергей Нарышкин, вручая премию.

О значении таких конкурсов для популяризации науки среди молодежи размышлял и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Мы стоим на пороге нашей лунной и марсианской программы. неужели это не интересно молодым?" - сказал он и добавил: "Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности - это и есть популяризация науки и самых передовых технологий".

Между прочим, победителей ждут денежные призы, а также специальные награды за популяризацию космической и атомной отраслей и национального проекта "Наука и университеты": поездка на один из космодромов, Восточный или Байконур, участие в экспедиции к Северному полюсу на "Ледоколе знаний" в августе 2022 года и продвижение собственного научно-популярного проекта.

Справка "РГ"

Премию получили:

Лучшая программа о науке на радио

Программа "100 минут о Вселенной" в шоу "Физики и лирики". Радиостанция "Маяк".

Лучшая программа о науке на ТВ

"Картина мира с Михаилом Ковальчуком". Телеканал "Россия - Культура".

Лучшее периодическое издание о науке

Журнал "Популярная механика".

Лучший онлайн-проект о науке

"Люди науки" Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН).

Лучшее электронное СМИ о науке

Научно-популярное интернет-издание "N + 1"

Лучший научно-просветительский проект года

Проект "Science Slam". Ассоциация граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и инноваций "Сайнс Слэм".

Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей

Оганесян Юрий, академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых

Федоров Алексей, руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор МФТИ.

Лучший проект, направленный на защиту исторической правды

Исторический лонгрид "Поколение Д". Информационное агентство ТАСС.

Специальная номинация по Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации

Мультимедийный научно-просветительский проект "Неизвестные герои науки". Российский научный фонд.

Специальная номинация "Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации"

Год науки и технологий в Московском университете. МГУ имени М.В. Ломоносова.

Специальный приз за популяризацию атомной отрасли

Проект "Путь атома". Ассоциация ИД "ПостНаука".

Специальный приз за популяризацию космической отрасли

Проект лунного микроспутника. Виталий Егоров.

Специальный приз за популяризацию национального проекта "Наука и университеты"

"Ну и ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным". Детское радио.