Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней

Разработка модифицированной вакцины против штамма коронавируса омикрон займет не более десяти дней, еще около полутора месяцев или максимум 50 дней уйдет на оформление документов для регистрации. Об этом сообщил журналистам директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Думаю, что сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более 10 дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что вакцина является безопасной и иммуногенной", - приводит слова академика "Интерфакс".

О начале работ над адаптацией вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" к новому штамму коронавируса омикрон Центр Гамалеи сообщил ранее 29 ноября. При этом разработчик подчеркнул, что, по его мнению, текущие версии вакцин также нейтрализуют новый вариант коронавируса. Наряду с Центром Гамалеи о модификации своих вакцин сообщили компании Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.

Штамм омикрон был выявлен на юге Африки на прошлой неделе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в течение двух-трех недель сможет предоставить более полные данные об этом штамме. Известно, что он содержит большое число мутаций, так как зародился, вероятно, в организме человека с ослабленной иммунной системой. Пока все зараженные переносят омикрон в легкой форме.