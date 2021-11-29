Юрий Андреевич Козлов: Разлучать маленького пациента и родителей во время лечения нельзя, особенно, если оно длительное

Партнерский материал

Мы беседуем с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации, главным детским хирургом СФО, главным врачом Иркутской областной детской клинической больницы, Юрием Андреевичем Козловым.

Добрый день, Юрий Андреевич! Спасибо вам за уделенное время. Сегодня мы хотели бы обсудить сложный социально-значимый вопрос, имеющий отношение к медицине. И прежде всего - к лечению детей.

Ребенок попадает в больницу. Это стрессовая ситуация и для него, и для родителей. Особенно если лечение предстоит длительное, например, в онкологических, травматологических, ожоговых отделениях. Почему для ребенка важно нахождение рядом с ним родителей или хотя бы одного из них?

Исход любого лечения, неважно, хирургического или педиатрического, зависит не только от знаний и мастерства врача. Давно замечено, что очень многое зависит от настроя именно родителей, в первую очередь - мамы. Связь "мама - ребенок" - самая крепкая во Вселенной, крепче любых сплавов и сверхмолекулярных соединений. Если мама союзник врача - даже самые сложные случаи решаются благополучно. Мы вместе используем тот самый один из тысячи шансов и приходим к выздоровлению. Считаю, что разлучать маленького пациента и родителей нельзя, особенно, если лечение длительное. В нашем онкологическом отделении дети иногда получают лечение год и более. Три недели в больнице, неделю дома, а иногда по несколько месяцев нужно провести в палате. Пациентам с нулевым иммунитетом нельзя встречаться с инфекцией.

Сейчас распространено мнение, что дети взрослеют медленнее, чем раньше. Скажите, тяжело заболевшим подросткам тоже нужен рядом кто-то родной? А ребенок, который уже считает себя взрослым, во время болезни становится в чем-то совсем маленьким?

Я бы не стал говорить о продлении детского возраста в широком смысле. На мой взгляд, сейчас увеличивается время молодости, активного среднего возраста. Мамы все чаще откладывают рождение первенца. Сейчас их средний возраст по России от 23 до 28 лет. Но соглашусь, подросток, столкнувшийся с тяжелым заболеванием, нуждается в маминых руках и любви не меньше, чем новорожденный. Недуг - это всегда вопросы к себе, поиск опоры. Вместе ее найти легче, и вместе идти к выздоровлению тоже.

Вы - хирург мирового уровня. Исходя из вашего богатейшего опыта, скажите, как вы относитесь к семейно-ориентированному подходу к лечению детей?

Такой подход я увидел лет двадцать назад, работая в одном из госпиталей Европы. Помню, насколько он меня поразил. Признаюсь, в тот момент я думал, что у нас такое вряд ли возможно. Но тем не менее стал мечтать об этом. Полгода назад я стал главным врачом Иркутской детской областной больницы, и тогда же мы с мамами моих бывших пациентов организовали Клуб друзей больницы. Это тоже зарубежный опыт: молодые современные мамы с большим социальным капиталом помогают пройти путь к выздоровлению тем, кто борется с болезнью сейчас. Причем это не реализуется в виде - прийти и "причинить добро" по собственному разумению. Девушки подходят к вопросу ответственно. Организационный Совет Клуба совместно с персоналом больницы разработал план мероприятий, разбил его на большие секции: помощь детям, родителям и медперсоналу. Голосованием выбрали самые болевые точки в каждой группе. Многое уже воплотили в жизнь. Так, недавно в больницу поступили 50 кроватей-трансформеров для мам, чьи дети лежат в стационаре. У нас большой дефицит площади, дополнительные кровати поставить просто некуда. Мамы были вынуждены спать на одной кровати с ребенком. Особенно это неудобно в послеоперационном периоде - у пациентов швы, дренажи. Благодарность мам не выразить словами. Отдохнувшая мама может ухаживать за ребенком с большей энергией, дарить ласку и заботу. Я общаюсь с коллегами из разных регионов России, такой формы взаимопомощи нет нигде. И мы этим гордимся. Это наш первый шаг к новой пациент-ориентированной больнице.

Фото: Николаев Сергей

Вообще, 4П медицина* - это путь, по которому движется весь мир. Если раньше главной в клинике была болезнь, то сейчас здравоохранение поворачивается в сторону пациента. А если смотреть шире, то зоной внимания медицины должна стать семья.

Что могут делать родители для ребенка в условиях больницы? Только успокаивать и читать книги? Или же их можно подключить к схеме лечения и реабилитации ребенка? Для выполнения упражнений, гимнастики, смены повязок, дачи лекарств? То есть могут ли они реально помогать медперсоналу в процессе лечения их детей?

Раздача лекарств - это, конечно, наша зона ответственности. А родители, как видите, могут многое. Даже вступить в Клуб друзей больницы и помогать не только ребятишкам, но и другим мамам и даже медикам. У наших добровольных помощниц есть несколько инициатив по предотвращению "выгорания" врачей и медсестер.

В России Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" поддерживает принципы семейно-ориентированной медицины и реализует социальный проект, который является важной частью такого семейно-ориентированного подхода к лечению детей, - строительство семейных гостиниц на территории крупных детских больниц. В этих гостиницах совершенно бесплатно живут родители маленьких пациентов. Это помогает семьям не разлучаться. Главная задача Фонда - чтобы такие гостиницы появились во всех крупных медучреждениях России. Как вы считаете, стоит ли подобный проект масштабировать на страну? Почему?

Несомненно, стоит. Выгоды очевидны. Причем не только с точки зрения поддержки семьи, мы об этом уже говорили. Во-первых, такая семейная гостиница разгрузит стационар. Это значит, что оборачиваемость коек будет выше. Мы сможем оказать помощь большему числу пациентов. Во-вторых, снизятся затраты на содержание части пациентов, они лягут на плечи Фонда, это из самых очевидных плюсов. Ну, и главное - благотворительность. Так повелось, что испокон века медицинская помощь в Сибири целиком и полностью велась на средства меценатов. Участвовать в добрых делах - потребность очень многих.

Как всегда, один немного более личный вопрос: бывали ли случаи в вашей практике, когда именно родительская любовь, их нахождение рядом с ребенком сотворили маленькое чудо в плане выздоровления?

Таких примеров в моей практике десятки, если не сотни. Не так давно мы презентовали фотопроект "Дети - цветы жизни". 18 фотокартин, каждая - отдельная история исцеления. Есть среди них история с большим продолжением.

Это было лет восемь назад. Ко мне как к хирургу пришла будущая мама подписать обходной лист по прерыванию беременности. На УЗИ у Милы выявили серьезную патологию плода - гастрошизис, это когда внутренние органы располагаются вне брюшной стенки. Ребенку не давали даже одного шанса, а маме выбора. Я сказал ей, что смогу помочь, но она была настолько погружена в себя, что, услышав меня, не поняла, о чем я говорю. Ушла и вскоре вернулась, переспросила: "Так мне можно не идти на аборт?".

Беременность была долгожданная, мы вместе шли к родам, в день рождения Таси состоялась операция. Потом было еще две, одна по другому диагнозу. В какой-то момент Мила сделала вывод, что информации в сети о гастрошизисе очень мало. В иностранных источниках много, а у нас нет. Она создала страничку во ВКонтакте и стала писать о своем опыте. Постепенно организовалась группа мам, которые помогали другим: получить квоту, контакты врача, кому-то даже купить билет до Иркутска или Москвы, встретить, поддержать.

Мила сказала как-то: "Можно отчаяться и не родить человека, а этот человек может спасти мир. Моя Тася учит меня больше, чем все люди на Земле. Она удивительная". Вот такая история.

И наш традиционный вопрос - что бы вы пожелали родителям детей, находящихся на длительном лечении, и вообще семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации?

Никогда не отчаивайтесь. Верьте в своего ребенка, верьте врачу, который говорит - я сделаю все, что знаю и умею. Вместе мы можем больше.

Большое спасибо, Юрий Андреевич! Спасибо за интервью и за все, что вы делаете!

Беседовал Анатолий Канищев

*4П - медицина будущего. Состоит из 4 основополагающих принципов: персонализация, предикция, превентивность и партисипативность.