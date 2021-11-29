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29.11.2021 11:05
Рубрика: Легковые авто

Nissan переходит на электричество: компания выпустит 23 новые модели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

Nissan представила концепцию Ambition 2030. Ее главная особенность - это электрификация.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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К 2030 финансовому году компания планирует представить 23 новые электрифицированные модели, включая 15 новых электромобилей. В течение следующих пяти лет концерн потратит около 17,6 млрд долларов на внедрение различных технических инноваций.

Так, в 2028 году Nissan планирует внедрить электромобили с ПТТА (полностью твердотельными аккумуляторами).

Выпуск таких аккумуляторов начнется на заводе в Йокогаме, который будет готов к 2024 году, а к 2030 году Nissan увеличит производство батарей до 130 гигаватт-часов в год.

Также автопилот ProPilot через пять лет будет установлен на более 2,5 миллиона машин Nissan и Infiniti. Еще через четыре года каждую новую модель будут оборудовать лидарами нового поколения.

За счет новой стратегии японская компания намерена к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 55% от продаж в Японии и до 75% от продаж в Европе.

Ранее "РГ" сообщала о том, что электрический Leaf покинет модельный ряд Nissan. Автомобиль заменят кроссовером, который создается на модульной платформе для электрокаров CMF-EV (на ней уже спроектированы Nissan Ariya и Renaut MeganE E-Tech). До момента появления замены Leaf должны введены в строй еще пять электрифицированных моделей, в числе которых Juke, Qashqai, X-Trail и уже упомянутый Ariya SUV.

#Nissan