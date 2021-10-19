Nissan Leaf покинет конвейер, но получит преемника - кроссовер

Через несколько лет, ориентировочно к 2025 году, Nissan Leaf покинет модельный ряд японской марки, точнее, будет заменён электрическим SUV.

В июле стало известно о намерениях Nissan начать производство на заводе в британском Сандерленде новой электрической модели, что потребует инвестиций в размере миллиарда фунтов стерлингов. Гийом Картье, глава европейского подразделения Nissan, подтвердил, что новинка является непосредственно заменой Leaf, пишет Autocar.

Никаких сомнений в том, что новый кроссовер создаётся на модульной платформе для электрокаров CMF-EV (на ней уже спроектированы Nissan Ariya и Renaut MeganE E-Tech. До момента появления замены Leaf должны введены в строй ещё пять электрифицированных моделей, в числе которых Juke, Qashqai, X-Trail и уже упомянутый Ariya SUV.

Картье сказал, что в компании рассчитывают на помощь со стороны Альянса, а единственным открытым вопросом пока остаётся Nissan Micra.

Nissan не будет инвестировать в развитие ДВС для соответствия будущим европейским нормам "Евро-7", вместо этого денежные потоки направят на создание электрических моделей и дальнейшую эволюцию технологий. По словам Картье, если сейчас вкладывать деньги в двигатели внутреннего сгорания, то, чтобы окупить все затраты, компании придётся увеличить стоимость машин, которые подорожают в среднем на две тысячи евро.

"Мы делаем ставку на электрические модели, потому что знаем - они станут доступнее", - сказал Гийом Картье.

Также Nissan не интересуют водородные технологии. Это подтвердил генеральный директор Nissan Макото Учида: "Мы выбрали свой путь - это электромобили. У нас есть наработки по водородным технологиям и, может, в какой-то другой отрасли мы применим их, но пока наш актив - электромобили, это то, чем мы хотим заниматься".

В Nissan планируют к 2025 году полностью электрифицировать модельный ряд (гибриды с установкой E-Power или полностью электрические модели), а к 2030 году на электрокары будет приходиться до 80% от общего объёма глобальных продаж.