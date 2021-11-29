Песков оценил ситуацию со штаммом коронавируса "омикрон"

"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе, весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию", - сообщил Дмитрий Песков.

"Дальнейшие возможные шаги будут зависеть от выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни", - пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о реакции рынков Песков сказал, что она "исключительно эмоциональная, не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет". На уточнение, можно ли назвать ее кратковременной, он ответил утвердительно.