Указ губернатора Псковской области от 26 ноября 2021 года № 177-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 ноября 2021 г. № 4277, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) после слов "постановлением исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"," дополнить словами "постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям",";

б) после слов "от 19 ноября 2021 г. № 4154" дополнить словами ", от 26 ноября 2021 г. № 4277";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 января 2022 г.";

3) подпункт "а" подпункта 1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 29 ноября по 12 декабря 2021 г. на территориях Пустошкинского района, Пушкиногорского района ярмарок, публичных мероприятий (за исключением пикетирования, проводимого одним участником), спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных и театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок и корпоративов в объектах предприятий общественного питания и иных общественных местах, иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан независимо от количества участников мероприятия (за исключением массовых мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти или органов местного самоуправления при наличии согласования проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области). С 29 ноября по 12 декабря 2021 г. на территориях Пустошкинского района, Пушкиногорского района не применяются абзац второй настоящего подпункта, подпункт "г" подпункта 20, подпункты "д.1" и "д.2" подпункта 22, подпункт "д" подпункта 27, абзац шестой подпункта 36 пункта 2 настоящего указа, пункты 2, 3, 7 - 9, 11, 12 приложения № 3 к настоящему указу;";

4) в подпункте 8.4 пункта 2:

а) слово "железнодорожным" заменить словами "железнодорожным, водным";

б) слова "на борту воздушного судна" заменить словами "на борту судна, воздушного судна";

5) абзац первый подпункта "а.1" подпункта 26 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а.1) осуществлять публичную демонстрацию фильмов с количеством зрителей не более 70 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала и при соблюдении одновременно следующих условий:";

6) абзац третий подпункта "д" подпункта 27 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 70 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места;";

7) подпункт 36 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"36) не допускается без предъявления документов, указанных в настоящем подпункте, посещение совершеннолетними гражданами:

объектов предприятий общественного питания (в том числе фуд-кортов);

аквапарка, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта (за исключением объектов для занятий на открытом воздухе) и иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом;

объектов организации досуга и развлечений;

объектов культуры (кинотеатры, театры, музеи, музеи-заповедники, картинные и художественные галереи, выставочные залы, библиотеки и иные объекты культуры), читальных залов государственного казенного учреждения Псковской области "Государственный архив Псковской области";

массовых мероприятий, указанных в пунктах 2, 3, 7 - 9, 11, 12 приложения № 3 к настоящему указу;

в период с 20 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. саун, бань.

При посещении указанных в настоящем подпункте объектов, массовых мероприятий совершеннолетний гражданин предъявляет один из двух документов (в том числе в электронном виде): документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, массового мероприятия, а совершеннолетний гражданин, имеющий медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), одновременно два документа: медицинский документ, подтверждающий наличие таких медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документ (в том числе в электронном виде), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения указанного объекта, массового мероприятия.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи посещения:

указанных объектов их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

пунктов вакцинации, расположенных на территории указанных объектов;

объекта предприятия общественного питания, расположенного в пансионате, санаторно-курортной организации (санатории), городском или загородном отеле, апарт-отеле, мотеле, хостеле, доме отдыха, базе отдыха, центре отдыха, гостевом доме, туристической базе, кемпинге, гостинице (далее в настоящем подпункте - место временного проживания), в случае его посещения совершеннолетним гражданином, проживающим в этом же месте временного проживания и заселенным ранее 10 декабря 2021 г.

Выполнение требований, указанных в настоящем подпункте, обеспечивается:

совершеннолетними гражданами, посещающими указанные объекты или мероприятия;

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, являющимися организаторами мероприятий, путем проверки наличия документов, указанных в настоящем подпункте, у совершеннолетних граждан и недопущения на указанные мероприятия совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;

организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими соответствующую деятельность на указанных объектах, путем проверки наличия документов, указанных в настоящем подпункте, у совершеннолетних граждан и недопущения в указанные объекты совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;

организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по проживанию в местах временного проживания, а также услуги в объектах предприятий общественного питания, расположенных в местах временного проживания;";

8) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"6) с 10 декабря 2021 г. осуществлять заселение в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) при условии наличия у:

а) заселяемого совершеннолетнего гражданина одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), а у заселяемого совершеннолетнего гражданина, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), одновременно двух документов: медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий);

б) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий).";

9) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"7) с 10 декабря 2021 г. осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у:

а) заселяемого совершеннолетнего гражданина одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан, а у заселяемого совершеннолетнего гражданина, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), одновременно двух документов: медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан;

б) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан.";

10) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Гражданам, предоставляющим для временного проживания жилые помещения, расположенные на территории Псковской области, осуществлять с 10 декабря 2021 г. заселение граждан, прибывших в Псковскую область из другого субъекта Российской Федерации, при условии наличия у:

1) заселяемого совершеннолетнего гражданина одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения, а у заселяемого совершеннолетнего гражданина, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), одновременно двух документов: медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения;

2) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения.";

11) в пункте 7.6:

а) абзац первый дополнить словами ", постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям" (далее - постановление № 33)";

б) в подпункте 1 слова "указанными в подпунктах 6, 7 пункта 7.7 настоящего указа, требований постановления № 27, пунктов 7.7 и 7.8" заменить словами "указанными в подпунктах 6, 7 пункта 7.7, пункте 7.10 настоящего указа, требований постановления № 27, постановления № 33, пунктов 7.7, 7.8, 7.10";

в) подпункт 2 дополнить словами ", постановления № 33";

12) в пункте 7.9:

а) в абзаце первом слова "пунктах 7.7 и 7.8" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10";

б) в абзаце втором слова "пунктах 7.7 и 7.8" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10";

в) в абзаце третьем слова "пунктах 7.7 и 7.8" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10";

13) дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:

"7.10. Для подтверждения выполнения требований постановления № 33 в течение трех дней после дня наступления сроков, установленных постановлением № 33 для организации проведения профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие деятельность на территории Псковской области, представляют в отношении граждан в возрасте 18 лет и старше, обучающихся в соответствующих образовательных организациях, сведения в электронном виде по форме согласно приложению № 7 к настоящему указу в Комитет по образованию Псковской области по адресу электронной почты: edu-sec@obladmin.pskov.ru.";

14) пункт 11 признать утратившим силу;

15) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию помещений автовокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов, аэропорта города Пскова "Княгиня Ольга", выполнение пунктов 4.4, 6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15.";

16) в подпункте "в" пункта 3 Перечня массовых мероприятий в приложении № 3 цифры "50" заменить цифрами "70";

17) в Перечне органов исполнительной власти Псковской области и подразделений Аппарата Администрации Псковской области, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением органами, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Перечень) в приложении № 4:

а) наименование Перечня дополнить словами ", постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям" ";

б) строку 10 Перечня изложить в следующей редакции:

18) дополнить приложением № 7 в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 8 - 10 пункта 1 настоящего указа.

Подпункты 8 - 10 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 10 декабря 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







