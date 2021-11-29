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29.11.2021 10:14
Рубрика: Дороги

Назван срок открытия крупных развязок на МКАД

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Три крупные развязки на МКАД будут достроены к 2024 году. Об этом на портале столичного стройкомплекса заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: РИА Новости
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Уже в начале 2023 года планируют открыть развязку на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Благодаря ей пропускная способность участка МКАД вырастет на 20 процентов.

"Сейчас сооружаются опоры и пролетное строение путепровода через кольцо, - отметил Андрей Бочкарев. - Общая строительная готовность объекта оценивается в 24 процента".

Еще две развязки на пересечении с улицами Верхние поля, Капотня и с Липецкой улицей планируют открыть в 2024 году.