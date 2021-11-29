Экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку продлили арест

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Олегу Гуменюку, которого обвиняют в многомиллионных взятках.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя суда, за решеткой экс-чиновник останется до 3 февраля следующего года.

Напомним, что под арест Гуменюка отправили 5 октября. Его адвокаты попытались обжаловать это решение, однако Приморский краевой суд отклонил их апелляционную жалобу.

Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В судебном заседании он виду не признал.

Следствие считает, что с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки - всего свыше 19,5 миллиона рублей. За деньги экс-мэр оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.

27 мая дума Владивостока досрочно прекратила полномочия градоначальника. Гуменюк подал заявление об отставке после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.