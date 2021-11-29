В школах Биробиджана возобновились занятия после снегопада

В понедельник биробиджанские школы вновь распахнули двери для учеников. За субботу и воскресенье коммунальщикам удалось очистить от снега подъезды к учебным заведениям, сообщила пресс-служба мэрии.

"С сегодняшнего дня все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Основной объем работ по расчистке подходов к школам, тротуаров был проведен, но на этом работа не завершена. Еще не на сто процентов убраны от снега тротуары", - приводит пресс-служба слова главы города Александра Головатого.

Напомним, что вынужденные каникулы для школьников Биробиджана объявили 23 ноября - на следующий день после того, как на город обрушился мощный циклон. Сильный снегопад продолжался в течение трех дней, за это время выпало 2,5 месячной нормы осадков. Стихия полностью парализовала работу общественного транспорта. Властям пришлось ввести режим ЧС. К 25 ноября городские дороги удалось расчистить, и автобусы вышли на маршруты