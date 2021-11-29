Минобороны предварительно согласовало площадку для иркутского аэропорта

Площадка для нового аэропорта в районе деревни Позднякова предварительно согласована на федеральном уровне. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он напомнил, что правительство региона руководствуется указом президента РФ от 2014 года о передаче международного аэропорта "Иркутск" в собственность Иркутской области. В документе были определены, в частности, задачи для региональных органов исполнительной власти. Одна из них - подготовить проектное решение на строительство аэродрома. Однако проект не был завершен, поскольку требовалось согласование с рядом федеральных ведомств.

- Последние полгода мы активно работаем с федеральными структурами, которые предварительно согласовали выбранный под аэродром земельный участок в районе населенного пункта Позднякова. В последний мой визит в Москву я встречался с замминистра обороны России Русланом Цаликовым, который подтвердил предварительное согласование вопроса. До конца года мы должны юридически все оформить, получить официальное согласование Министерства обороны и доложить президенту России, - сообщил Игорь Кобзев.

В 2022 году начнется формирование технического задания на проект. Игорь Кобзев подчеркнул: правительство в рамках техзадания будет настаивать на том, чтобы подрядчик, который выиграет конкурс на проектирование, за свой счет согласовал в Госэкспертизе документацию и предоставил ее в Росавиацию до 2024 года.

- А дальше, согласно указу, Росавиация должна включить наш аэропорт в программу транспортного развития РФ, инвестор должен построить аэровокзальный комплекс, мы должны построить подъездные пути и коммуникации для функционирования аэропорта. Это уже 2024-2025 годы, - добавил губернатор.

Напомним, в марте этого года во время рабочего визита в Иркутск главы Росавиации Александра Нерадько, стало известно, что в ценах 2025 года стоимость аэродромного комплекса - ВПП, рулежных дорожек, стоянок для самолетов, необходимых коммуникаций - составит 53 миллиарда рублей. К строительству аэровокзала решено привлекать инвесторов. Подъездные пути к новому аэропорту тоже предстоит строить на основе частно-государственного партнерства.