Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей

Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавших горняков более ста миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, выплаты из бюджета региона семьям тех, кто погиб при взрыве в шахте 25 ноября, завершат в понедельник.

Кроме того, по данным того же источника, грубых нарушений, из-за которых следовало бы закрыть шахты в Кузбассе, в ходе проверок не обнаружено.

Как писала "РГ", собственник аварийной шахты приступил к денежным выплатам семьям погибших и пострадавших в результате трагедии работников сегодня.

Тем временем в Кузбассе продолжаются проверки угледобывающих предприятий. По данным Генпрокуратуры, проверив 31 шахту, сотрудники ведомства и других контролирующих органов выявили почти 450 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Возбуждено 180 административных дел.