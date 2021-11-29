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29.11.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей

Текст: Юлия Потапова

Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавших горняков более ста миллионов рублей.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, выплаты из бюджета региона семьям тех, кто погиб при взрыве в шахте 25 ноября, завершат в понедельник.

Кроме того, по данным того же источника, грубых нарушений, из-за которых следовало бы закрыть шахты в Кузбассе, в ходе проверок не обнаружено.

Как писала "РГ", собственник аварийной шахты приступил к денежным выплатам семьям погибших и пострадавших в результате трагедии работников сегодня.

Тем временем в Кузбассе продолжаются проверки угледобывающих предприятий. По данным Генпрокуратуры, проверив 31 шахту, сотрудники ведомства и других контролирующих органов выявили почти 450 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Возбуждено 180 административных дел.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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