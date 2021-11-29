В Ялте при урагане одно судно утонуло и четыре сорваны с якоря

В Ялте из-за ураганного ветра сорвало с якоря в море пять судов, а одно из них - моторный катер "Славия" - затонул. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Славия", набравшая воды во время шторма, погрузилась на глубину около четырех метров. Но пострадавших и погибших нет.

Ранее администрация сообщила о четырех пострадавших от стихии. Трое из них травмированы при падении поломанных ветром деревьев и госпитализированы. Еще один человек травмирован сорванной со здания антенной - он обратился в травмпункт и отказался от госпитализации. Всего в городе-курорте повалены 15 деревьев и пострадали 10 автомашин.

Также по одному пострадавшему медики зарегистрировали в Алуште, Симферополе и Симферопольском районе.

Тем временем в Керченском проливе остановили движение около 200 судов, которые не могут пройти по фарватеру из-за сильного шторма.

Тем временем энергетики устраняют последствия обрыва проводов и срабатываний электроники на трансформаторных подстанциях. По последним данным, без электричества остаются на полуострове около 37 тысяч человек. Над устранением последствий ЧП работают 276 энергетиков и 102 единицы техники.

Вечером было приостановлено движение по троллейбусной линии Симферополь-Ялта. Пассажиры оказавшего в плену электротранспорта доставлены в пункты назначения автобусами.

Глава Крыма Сергей Аксенов круглосуточно координирует устранение последствий штормового ветра. Доклады служб и ведомств поступают к нему каждые 15 минут.