В Сочи ввели новые правила дислокации электросамокатов

В понедельник в рамках утверждения новых Правил благоустройства курорта на внеочередной сессии депутаты Городского собрания Сочи рассмотрели вопрос о предоставлении услуг по прокату электросамокатов.

"Теперь в правилах отражены дислокация технических средств и лица, ответственные за выдачу разрешений на услуги кикшеринга, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. - Также определена ответственность предпринимателей за брошенные средства индивидуальной мобильности вне предназначенных для этого местах".

Как сообщала "РГ", в Сочи ограничили скорость электросамокатов на дороге до 10 километров в час. Ранее в городе-курорте планировали ввести штрафы от тысячи до трех тысяч рублей для владельцев электрических средств передвижения за лихачества.

Напомним, в Сочи особо остро проблема с электросамокатами встала в прошлом году из-за их массового появления. Мчащихся на огромной скорости и пугающих прохожих водителей средств индивидуальной мобильности было практически невозможно наказать, так как их приравнивали к пешеходам.