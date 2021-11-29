Рубль снова начал снижение после резкого роста

Рубль вновь начал снижение после недолго и быстрого роста. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. В начале торгов 29 ноября курс доллара резко упал и на 07:19 мск составлял 74,87 рубля.

Однако вскоре курс российской валюты стал снижаться - на 08:19 мск за 1 доллар предлагали 75,16 рублей. Через час доллар вновь упал до 74,84 рублей, но ненадолго - и на 10:04 мск фиксируется укрепление американской валюты.

На закрытии торгов 26 ноября курс доллара составлял 75,6 рубля.

Аналогичная ситуация складывается и с евро - от резкого падения с 85,5 до 84,4 рубля к началу роста.

Изменение курса рубля к бивалютной корзине происходит на фоне роста нефтяных котировок, которые начали подниматься после новостей о появлении нового штамма коронавируса.

Ранее аналитики прогнозировали, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 к доллару и 84,5-86,5 к евро.