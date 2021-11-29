В АТОР сочли необоснованными предположения о закрытии Египта

Российским туристам не стоит беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По нашим сведениям, никто в правительстве или оперштабе в настоящий момент всерьез не рассматривает вариант "закрытия Египта", - сообщается на официальном сайте организации со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Как отметили в АТОР, по предварительным данным, туры в Египет на новогодние каникулы уже забронировали до 100 тысяч туристов. Сумма забронированных туров, по минимальным оценкам, может достигать 4 млрд рублей.

Накануне стало известно о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" в странах Южной Африки. Десятки стран ограничили авиасообщение с южноафриканскими странами, а также с Израилем и Великобританией, где также выявлены случаи заражения этим штаммом. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России с 28 ноября ограничил въезд на территорию России граждан Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга. Россияне, прибывающие из этих стран, а также из Израиля, Великобритании, Северной Ирландии должны проходить экспресс-тестирование на коронавирус.