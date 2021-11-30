АвтоВАЗ о Lada Granta: это не бюджетный автомобиль

Накануне Lada Granta отметила десятилетний юбилей пребывания на конвейере. За это время произошло переосмысление философии автомобиля, которое стало следствием трендов, присутствующих на рынке. Теперь Granta не принято считать "бюджетником".

Об этом рассказала Ольга Баженова, директор проекта Granta. По её словам, употребление характеристики "бюджетный автомобиль" в отношении Lada Granta в настоящий момент недопустимо, так как модель является "сбалансированным предложением на рынке" в силу современных внешности (рестайлинг 2018 года - прим. "РГ") и опций, в числе которых телематический комплекс Lada Connect, топовая версия мультимедиа Lada EnjoY Pro с системой объёмного звучания.

Ольга Баженова отметила, что лидирующие позиции на российском рынке Lada Granta позволяет удерживать баланс между свойствами, опциями и ценой. По итогам десяти месяцев 2021 года семейство модели занимает первое место по количеству проданных единиц авто.

Цены на Lada Granta стартуют от 559 900 рублей, что делает автомобиль одним из самых доступных предложений на рынке новых машин в России. К покупке доступны седан, хэтчбек, универсал и лифтбек с моторами объёмом 1.6 литра мощностью 90, 98 и 106 л.с.