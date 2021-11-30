АвтоВАЗ введет в декабре "черные субботы", но не для Lada Granta

В народе "чёрными субботами" прозвали соответствующие дни в рамках недели, в которые необходимо по тем или иным причинам работать.

В наступающем декабре, например, на АвтоВАЗе рабочие субботы нужны для приближения к намеченным показателям объёма производства.

По информации "Avtograd news", "чёрными субботами" станут дни 4 и 11 декабря, но только для производств автомобилей на платформе B0 (Renault Logan и Sandero, Lada Xray и Largus) и Lada Niva (внедорожники Niva Legend и Niva Travel). В зависимости от участка продолжительность смены может составлять от 8 до 12 часов.

Что касается Lada Granta, то, пишет паблик, "с высокой долей вероятности СКП Kalina (сборка Granta) в декабре продолжит работу с вынужденными простоями".

Ранее "РГ" сообщала, что в ноябре семейство автомобилей Lada Granta выпускалось всего лишь 8 из 20 рабочих дней.