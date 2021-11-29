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29.11.2021 16:35
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпускал Lada Granta в ноябре только восемь дней

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности с поставками электронных компонентов, что сказывается на режиме работы сборочных линий. Больше всего пострадало СКП Kalina, в котором выпускают семейство Lada Granta.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Линия Lada Granta была остановлена в прошлый четверг, 25 ноября, и не будет запущена до конца месяца. Таким образом, как пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", в ноябре главный "бюджетник" страны собирали всего 8 из 20 рабочих дней, было недопроизведено примерно семь тысяч машин.

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Меньше всего от простоев пострадало производство автомобилей на платформе B0: оно не работало всего один день, недовыпуск - примерно 680 машин.

Напомним, сегодня, 29 ноября 2021 года, Lada Granta отметила 10-летний юбилей пребывания на конвейере.

#Lada