АвтоВАЗ выпускал Lada Granta в ноябре только восемь дней

АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности с поставками электронных компонентов, что сказывается на режиме работы сборочных линий. Больше всего пострадало СКП Kalina, в котором выпускают семейство Lada Granta.

Линия Lada Granta была остановлена в прошлый четверг, 25 ноября, и не будет запущена до конца месяца. Таким образом, как пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", в ноябре главный "бюджетник" страны собирали всего 8 из 20 рабочих дней, было недопроизведено примерно семь тысяч машин.

Производство Lada Niva: недособрали более 800 внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

Меньше всего от простоев пострадало производство автомобилей на платформе B0: оно не работало всего один день, недовыпуск - примерно 680 машин.

Напомним, сегодня, 29 ноября 2021 года, Lada Granta отметила 10-летний юбилей пребывания на конвейере.